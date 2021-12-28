تعلنه الكويت اليوم.. تعرف على ملامح التشكيل الحكومى الجديد

إيمان حنا

كشفت مصادر مسئولة بالكويت وفق" القبس"، أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، سيجتمع مع الوزراء الجدد اليوم الثلاثاء، كما كشفت المصادر عن ملامح التشكيل الحكومي المرتقب، لحكومة الشيخ صباح الخالد الجديدة، مشيرة إلى أن فهد الشريعان سيتولى حقيبة التجارة، وأن جمال الجلاوي سيكون وزيراً للعدل، فيما قد اعتذر يوسف العبيد عن تكليفه لحمل حقيبة وزارة المالية، وتم اختيار عبد الوهاب الرشيد وزيرا للمالية.

وبشأن توزير أعضاء من مجلس الأمة، أوضحت المصادر أن النواب مبارك زيد العرو ومحمد عبيد الراجحي وحمد روح الدين وعيسى الكندري، سيحملون حقائب وزارية.

وكانت مصادر حكومية مطلعة، كشفت أن حقيبة وزارة الداخلية أقرب الى الشيخ أحمد المنصور كخيار أول، أو الشيخ ثامر الجابر في حال اعتذار المنصور عن التكليف.

على جانب آخر، أوردت الصحيفة الكويتية ذاتها أن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح سيكون خارج التشكيل الوزاري الجديد، فيما سيحمل حقيبة الصحة في الحكومة الجديدة د. خالد السعيد.

وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى قد قدم اليوم لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ،ظهر اليوم بدار يمامة، الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وقد بارك الشيخ نواف هذا الاختيار متمنياً لهم كل التوفيق والسداد، متطلعاً إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين الكرام والمقيمين وتحقيق كل ما ينشده الوطن العزيز من تقدم ونمو وازدهار، ووفق صحيفة "القبس" الكويتية، فإن أن المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة سيصدر اليوم الثلاثاء.