تعرف على ‏جهود وزارة البيئة فى مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال 2021

كتبت منال العيسوى

تتوالى نجاحات وزارة البيئة فى إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلامياً بـ"ا لسحابة السوداء " عاماً بعد عام، فقد استطاعت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية بالوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين.

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وجرى خلال هذا العام ما يلى:



• ارتفاع الكمية المستهدفة لتجميع قش الأرز إلى (500) ألف، وقد تم رصد تجميع (622.736) طن قش أرز بنسبة 120% من المستهدف بمواقع التجميع التي وصلت إلى (700) موقع لتجميع قش الأرز. وانخفض عدد محاضر حرق قش الأرز إلى 148 محضرا هذا العام.



• تكثيف حملات فحص عوادم المركبات خلال منظومة مواجهة السحابة السوداء للتقليل قدر الإمكان من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيت وصل إجمالى عدد المركبات التى تم فحصها بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى حوالى 14 ألف مركبة.



• وصل عدد المقالب التى قامت لجان المتابعة الدورية بمتابعتها إلى عدد 204 مقالب بمحافظات المنظومة.



• التفتيش على ما يقرب من 7000 منشأة صناعية متنوعة النشاط والحجم ما بين منشأة صغيرة ومتوسطة، وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.



• ويعد محور التوعية من أهم العوامل التى ساهمت بشكل غير مباشر فى إنجاح منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث وصل عدد الندوات واللقاءات الجماهيرية التى جرى تنفيذها هذا العام إلى ما يقرب من 15000 نشاط توعوى.

وقامت الوزارة بتطوير وتحديث نظام تقييم التأثير البيئي لضمان زيادة فاعليته مع إنهاء إجراءات مراجعة تقييم التأثير البيئي للمشروعات، حيث تمت مراجعة 15200 نموذج ودراسة من مختلف المشروعات عام 2021.

وفيما يخص الحملات الإعلامية ورفع الوعي البيئي، نفذت وزارة البيئة عددا من الحملات لرفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المتجمع بمختلف القضايا البيئية ومنها استمرار حملة "اتحضر للأحضر" لرفع الوعى البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية، واستمرار حملة "eco Egypt" للتعريف بالمحميات الطبيعية للعام الثاني على التوالى، وإطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وإطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وشاركت الوزارة فى تنفيذ عدد من الاحتفالات والمناسبات البيئية ومن أهمها: الاحتفال الرسمي الأول بيوم البيئة الوطني 2021 تحت شعار "التعافي الأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد 19" على منصات التواصل الاجتماعي بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على إعلان يوم 27 يناير من كل عام يوما وطنيا للبيئة في مصر، والاحتفال بالحدث العالمي لإطفاء الأنوار (ساعة الأرض) من خلال نشر رسائل للتوعية بوستر للحدث على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك، والاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجى يوم 22 مايو 2021 على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة وذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بالتنوع البيولوجي وأهميته للبيئة والإنسان ودور الفرد والمجتمع في المشاركة فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

كما احتفلت الوزارة باليوم العالمي للبيئة 5 يونيو 2021، من خلال عدد من الفعاليات ومنها: افتتاح أول وحدة للتحول الأخضر بالجامعات المصرية بجامعة عين شمس، إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة من خلال حملة eco - Egypt، المشاركة في حفل توزيع جوائز مسابقة الاتحاد الأوروبى للتصوير الفوتوغرافي "رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها"، الاحتفال باليوم العالمي للطيور الحوامة على منصات التواصل الاجتماعي من خلال عرض فيديوهات وتنويهات للتوعية بهذا اليوم، مشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة لعامي 2021 على منصات التواصل الاجتماعي والاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، إعداد الإنفوجراف الخاص بمبادرة "حياة كريمة".

كما نفذت وزارة البيئة، وفي إطار العمل على نشر ورفع الوعي البيئي بالقضايا البيئية المختلفة لدى كافة فئات وشرائح المجتمع، العديد من الأنشطة البيئية التفاعلية، حيث بلغ عدد الندوات التوعوية (119) ندوة تضمنت مجموعة من المفاهيم والقضايا البيئية والمرتبطة بحياة الفرد وتعديل سلوكه تجاه البيئة، وكذلك عقد (89) ورشة عمل فنية لإعادة استخدام المخلفات وكيفية الاستفادة منها في تصميم نماذج فنية جميلة تضفي على المكان الروعة والجمال، كما شمل مجال التوعية إطلاق (31) قافلة توعوية، (4) معارض، وإقامة (7) احتفالات ومناسبات بيئية، وتنفيذ (11) مجلة حائط، و(5) مجسمات.



أما فيما يخص برنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP ، فيعتبر أحد مبادرات وزارة البيئة الرائدة لتطوير الصناعة وتشجيع مبدأ الاستهلاك والإنتاج المستدام والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، من خلال توفير دعم مالي وفني للمنشآت الصناعية يتضمن قروضا ومنحا يبلغ إجمالي حجمها 145.4 مليون يورو، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نوفمبر الماضى (37) منشآة صناعية لتنفيذ (33) مشروعا فرعيا (199,25 مليون يورو)، بالإضافة إلى (9) مشروعات بمكون المنحة بإجمالي استثمارات 2,22 مليون يورو.

تم الانتهاء من عدد من المشروعات في نطاق مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP لعام 2021، ومنها تركيب مرشح نسيجي لمدخنة المبرد وأخر بمدخنة الباي باص بشركة اسمنت سيمبور العامرية، وفي شركة أبوقير للأسمدة تم الانتهاء من مشروع إنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 650 م3/ساعة، وإعادة استخدام 70% من المياه المعالجة، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع إنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة لصناعة الورق والكرتون، وفي شركة للغزل والنسيج تم الانتهاء من إنشاء محطة معالجة مياة الصرف الصناعي بسعة 1400 م3/يوم، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بشركة للملابس، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بشركة أخرى.



ويستمر المشروع في دعم تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومشروع توسعات وتطوير لوحدة معالجة الصرف الصناعي ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، وأيضا مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية - مصنع أرمنت، بالإضافة إلى مشروعات بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد وتركيب وحدتين لإزالة الأتربة لميناء الفوسفات والصوامع ، بالإضافة إلى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد.



كما يستمر أيضا تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة استخدام 70% من المياه المعالجة بشركة للنسجيات.