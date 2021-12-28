اليوم السابع
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تعرف على عربات الدرجة الثالثة مكيفة بالسكة الحديد لأول مرة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:33 م
تعرف على عربات الدرجة الثالثة مكيفة بالسكة الحديد لأول مرة السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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حظى قطاع الطرق والنقل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالكثير والكثير من الاهتمام، ضمن افتتاحات مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد ضمن "أسبوع الصعيد"، وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تدشين عدد جديد من القطارات والعربات الجديدة لأسطول سكك حديد مصر، بمحطة قطارات أسوان.

يقدم اليوم السابع فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن العربات الدرجة الثالثة مكيفة التى تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد ضمن صفقة الـ1300 عربة المتعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية.
 
1ـ العربات مشابهة للعربات العادية من حيث الشكل والتصميم والمقاعد لكنها مكيفة.
 
2ـ العربات المتعاقد عليها تبلغ 500 عربة.
 
3ـ جرت زيادة عدد عربات الدرجة الثالثة مكيفة لـ500 عربة بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
4ـ الهدف من شراء هذه النوعية من العربات مناسبتها للمستوى المادى للمواطنين العاديين.
 
5ـ العربات ستكون أقل من العربات المكيفة درجتين أولى وثانية وأعلى من العربات العادية.
 
6ـ متوقع بدء توافد هذه العربات خلال العام المقبل.
 
7ـ تلك العربات ستدخل مصر لأول مرة فى تاريخ الهيئة.
 
8ـ الاتفاق مع الشركة الروسية كان يشمل توريد 200 عربة درجة ثالثة مكيفة قبل زيادتها إلى 500 عربة بناء على تكليف الرئيس.
 
9ـ مخطط توريد العربات الجديدة بالكامل بحلول بداية 2023.
 
10ـ العربات الروسية الجديدة ستعمل بالكامل على الخطوط الرئيسية بالوجهين البحرى والقبلى فقط.

السكة الحديد

عربات درجة ثالثة مكيفة

القطارات الروسية

قطارات درجة ثالثة مكيفة

اخبار مصر

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أسبوع الصعيد

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