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تعرف على خطوات استخراج رخصة دراجة بخارية للسير على الطرق

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:00 ص
تعرف على خطوات استخراج رخصة دراجة بخارية للسير على الطرق دراجة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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توجد مستندات لكى يتم من خلاها استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها ومنها :
 
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج
 
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه
 
 - إجراء اختبار عملى على القيادة
 
 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب
 
 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة
 
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور
 
- الحد الأدنى للسن 18 سنة
 
-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب
 
-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل
 
 -إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر
 
-تجهيز 4 صور شمسية
 
-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى
 
-نموذج الاختبار الشفوى
 
 -نموذج الاختبار العملى
 
-تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات

استخراج رخصة

اخبار الحوادث

دراجات بخارية

اخبار عاجلة

ادارة المرور

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