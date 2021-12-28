تسليم 4421 عقد تقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة وتجهيز باقى العقود المستوفاة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء اجتماعا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة العمل بملف تقنين واضعي اليد علي أراضي املاك الدولة بنطاق المحافظة.

حيث تابع المحافظ معدلات الاداء لمنظومة التقنين في بكل مركز ومدينة وحي على حده، وفي هذا السياق أوضح " المحافظ " أنه تم حتي الان الانتهاء من 4421 عقد وتم تسليمهم للمواطنين وجاري العمل في اعداد وتجهيز باقي العقود المستوفاة للضوابط والشروط ومنتظر التعاقد عليهم مع المواطنين بمراكز ومدن المحافظة ، وقد وجه "مختار" : سرعة انهاء العقود المتبقية بجميع المراكز خلال أسبوعين علي الاكثر وذلك بداية من 1: 15 يناير المقبل وأن يتم تسجيلها علي المنظومة.

وأكد على ضرورة قيام كافة الجهات العاملة والمسئولة عن ملف التقنين بتفعيل التنسيق والتعاون فيما بينها وباشراف مسئولي منظومة التقنين بالمحافظة لسرعة الانتهاء من النسبة المتبقية من الطلبات للمواطنين بنطاق المحافظة وان يتم رفعها علي المنظومة.

حضر الاجتماع المهندسة لطيفة محمود مدير عام منظومة استرداد اراضي املاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومسئولي المتابعة واملاك الدولة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إسترداد حقوق الدولة من خلال منظومة التقنين لواضعى اليد على اراضى املاك الدولة وفقا للقانون ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.