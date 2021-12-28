تسلم مدفن صحى آمن بالأقصر ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات بتكلفة 21 مليون جنيه

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن تسلم محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء المدفن الصحى الآمن بمنطقة المدامود بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 21 مليون جنيه ، وذلك فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، وفى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين .

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن اللجنة التى تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسلم المدفن الصحى إلى المحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

وأضاف شعراوى أن المدفن الجديد يقع على مساحة 5 فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحى وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، ويبلغ مساحة الخلية حوالى 2.2 فدان ورامب بطول15 م وعرض 6م و منصة تشغيل بمساحة 625م2 وتشمل عدد 5 طبقات عزل وحماية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوى على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى ، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية و محاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأكد وزير التنمية المحلية على استمرار متابعة الوزارة لكافة مشروعات البنية التحتية الجارى إنشائها وفقاً لبرامج منظومة المخلفات الصلبة الجديدة حتى يتم الانتهاء منها وفقاً لما هو مخطط للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائى ورفع كفاءة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ فى تلك الخدمة، لافتا إلى أن محافظة الأقصر تشهد أيضاً تنفيذ محطة وسيطة للمخلفات فى منطقة إسنا بتكلفة تبلغ حوالى 25 مليون جنيه .