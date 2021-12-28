اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تداول 1657 طن بضائع و357 شاحنة و19 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:19 ص
تداول 1657 طن بضائع و357 شاحنة و19 سيارة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1657 طن بضائع عامة ومتنوعة و 357 شاحنة و 19 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 1020 طن بضائع عامة و211 شاحنة و17 ملاكى .

شملت حركة الواردات 637 طن بضائع عامة و 146 شاحنة و2 ملاكى ويتواجد 11 سفن على ارصفة الموانئ ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 102 شاحنة و1 ملاكى وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة و1 ملاكى والسفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و 15 ملاكي

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 44 شاحنة بحمولة 637 طن و 1 ملاكى وتصدير 37 شاحنة بحمولة 1020 طن و1 ملاكى.

 

 

 


ميناء نويبع

ميناء سفاجا

مواني البحر الاحمر

النقل البحري

موانئ البحر الأحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة