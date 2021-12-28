تداول 1657 طن بضائع و357 شاحنة و19 سيارة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1657 طن بضائع عامة ومتنوعة و 357 شاحنة و 19 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 1020 طن بضائع عامة و211 شاحنة و17 ملاكى .

شملت حركة الواردات 637 طن بضائع عامة و 146 شاحنة و2 ملاكى ويتواجد 11 سفن على ارصفة الموانئ ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 102 شاحنة و1 ملاكى وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة و1 ملاكى والسفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و 15 ملاكي.

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 44 شاحنة بحمولة 637 طن و 1 ملاكى وتصدير 37 شاحنة بحمولة 1020 طن و1 ملاكى.