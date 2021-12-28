تجديد حبس مسجل خطر قتل مسنا فى بولاق أبو العلا

كتب سليم على

قرر قاض المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مسجل خطر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مسن بسبب تعاطي المتهم المخدرات في الشارع أمام محل عمل المجني عليه.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل.

وشهدت منطقة بولاق أبو العلا جريمة قتل مأساوية، بعدما أقدم مسجل خطر على إنهاء حياة مُسِّن بسبب خلافات سابقة بينهما، بعدما تصدى المجني عليه له لمنعه من تعاطي مخدر الشابو أمام المحل ملكه نظرًا لوجود أطفال بداخله، ولكن المتهم توعد المُسِّن لينقض عليه ويذبحه أمام المارة.

وتلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغًا يفيد بمقتل مُسِّن على يد مسجل خطر، وعلى الفور توجهت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وجار استكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة.