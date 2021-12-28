وأضاف الرئيس الروسى - خلال لقاء قمة رابطة الدول المستقلة فى سانت بطرسبرج اليوم الثلاثاء، "اعتمادا على بحوث قام بها معهد (جاماليا) الروسي للابحاث تأكدنا أن (سبوتنيك V) قادر على التصدي وتحييد متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد".

وتابع "لقد تحدثت مع رئيس معهد جاماليا وأخبرني بإجراء دراسة تؤكد قدرة اللقاح الروسي على تحييد سلالة (أوميكرون) الجديدة".