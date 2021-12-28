بعد قليل.. الحكم فى استئناف خادمة نادية الجندى على حبسها بتهمة السرقة

كتب أحمد الجعفرى

تنطق بعد قليل محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، بالحكم فى الاستئناف المقدم من خادمة على حكم حبسها سنتين، لاتهامها بسرقة فيلا الفنانة نادية الجندى بكرداسة.

ودفع محمد جودة المحامى ودفاع الخادمة، بعدم معقولية الواقعة وتناقض وتضارب أقوال المجني عليها، وعدم علمها بطبيعة المسروقات، وتحديدها على وجه واضح، وانتفاء أركان الجريمة، وعدم تقديم المجنى عليها ما يفيد ملكيتها للمسروقات. وكانت محكمة جنح شمال الجيزة أصدرت حكما بحبس الخادمة سنتين، وبراءة زوجها من الاتهامات المسندة إليه.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد تعرض فيلا الفنانة نادية الجندي للسرقة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.