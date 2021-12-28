بعد أمريكا.. علماء يحثون بريطانيا على تقليص فترة عزل كورونا لـ5 أيام

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه جرى حث بريطانيا اليوم على خفض فترة الحجر الصحي لكورونا إلى خمسة أيام فقط، مما يجعل قواعد العزل الخاصة بها متوافقة مع الولايات المتحدة.



وألغى المسئولون الأمريكيون الليلة الماضية أمرا يطالب المصابين بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام. بدلاً من ذلك، يمكنهم مغادرة المنزل في نصف المدة، طالما لا تظهر عليهم أعراض ويمكنهم ارتداء قناع لمدة خمسة أيام أخرى.



وأصر الرؤساء في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، على أن القرار كان "مدفوعًا بالعلم" وللحفاظ على "عمل المجتمع".



ودعا كبار الخبراء اليوم المملكة المتحدة إلى أن تحذو حذوها خاصة في مواجهة أوميكرون، المتغير الذى عرقل الأعمال التجارية طوال فترة عيد الميلاد من خلال إجبار مئات الآلاف على البقاء في المنزل.



حذر رؤساء النقابات من أن الانتشار السريع للمتغير القابل للانتقال قد ترك هيئة الخدمات الصحية الوطنية والقطاعات العامة الأخرى في "حالة محفوفة بالمخاطر".



وقلص الوزراء بالفعل فترة العزل إلى سبعة أيام، مما يوفر لمرضى كورونا اختبارًا سلبيًا مرتين في نهاية أسبوع الحجر الصحي.



لكن السير جون بيل، عالم المناعة الذي قدم المشورة للحكومة بشأن كورونا، قال إن بريطانيا يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك وتكرر نموذج الولايات المتحدة من خلال الاعتماد على الاختبارات. وقال لبرنامج توداي على راديو بي بي سي 4، إن المسحات "طريقة جيدة لتحديد من هو معدٍ وغير معدٍ".



وقال البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية من جامعة إيست أنجليا، إن المصابين بفيروس كورونا يحتاجون في النهاية إلى السماح لهم "بممارسة حياتهم الطبيعية" كما لو كانوا مصابين بنزلة برد.



وقال إن رئاسة الوزراء سيتعين عليها تخفيف القواعد تمامًا في مرحلة ما، وإن حدوث هذا سيكون "عاجلاً وليس أجلاً".



لكن البروفيسور هانتر اعترف بأنه سيكون من السابق لأوانه إسقاط قواعد الحجر الصحي في الوقت الحالي لأن الفيروس يمكن أن يسبب مرضًا خطيرًا.