برنامج تدريب للعاملين بالوحدات المحلية على نظم المعلومات الجغرافية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

قال بلال حبش نائب محافظ بني سويف، إنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم يجري تنفيذ برنامج تدريب للعاملين بالوحدات المحلية على نظم المعلومات الجغرافية، وذلك بهدف زيادة العناصر المدروسة لتحقيق إنجاز أفضل في بعض الملفات الحيوية، مثل رفع الإحداثيات الخاصة بالمتغيرات المكانية أو أملاك الدولة أو مشروعات حياة كريمة.

ويتم التدريب بديوان عام المحافظة، تحت إشراف من الإدارة العامة للموارد البشرية ووحدة المتغيرات المكانية، ويستهدف البرنامج تدريب 15 موظفاً أسبوعياً.



وأوضح أحمد مرسي مدير إدارة العامة الموارد البشرية بالديوان العام، أنه تنفيذاً لتكليفات السيد نائب المحافظ"بلال حبش"، وفي إطار توجيهات السيد محافظ بني سويف، تم التنسيق مع الوحدات المحلية لترشيح العناصر المطلوبة، وإعداد قاعدة بيانات لهم ليتم تدريبهم حسب الجدول الزمني المعد، بجانب التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية والمدربين لضمان سير التدريب حسب المرحل والمستهدف المخطط له.

