بث مباشر .. فى 4 نعوش.. جثامين 4 من أسرة واحدة توفوا فى حادث أثناء عودتهم من العمرة

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا، من جنازة 4 مصريين من أسرة واحدة، فى حادث مرور مروع، بالعاصمة السعودية الرياض، والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء، بقرية دبركى التابعة لمركز منوف، بمحافظة المنوفية، بحضور الآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة.

وأكد أحد أقارب المتوفين، أن اثنين من الأبناء مازالا بالعناية المركزة، فى مستشفى القويعية العام، وتم تحويل الأبن الخامس إلي مستشفي الملك سلمان بالرياض، نظرا لخطورة حالته.

ولقى 4 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث مرور مروع بالرياض بالمملكة العربية السعودية، والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء ، حيث مازال اثنين من الأبناء بالعناية المركزة بمستشفى القويعية العام، وتم تحويل الأبن الخامس إلي مستشفي الملك سلمان بالرياض نظرا لخطورة حالته، وكانوا جميعا في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وتلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير بمجرد علمه بالحادث كلف علي الفور مكتب التمثيل العمالي، بتقديم خالص العزاء أقرباء وزملاء المتوفين نيابة عنه، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما كلف وزير القوى العاملة المكتب بالتنسيق مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين ومتابعة حالة الأطفال المصابين، فضلا عن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطن المصري المتوفى ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي إلي أنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي لمعرفة تفاصيل الحادث ، أوضح الملحق العمالي أحمد رجائي أنه تلقى اتصالاً من مستشفى القويعية العام يفيد بدخول عائلة مصرية مكونة من أب وأم وخمسة أبناء بعد تعرضهم لحادث مرور وعدم وجود بيانات للتواصل مع ذويهم ، منوها أنه بالسؤال عن حالتهم الصحية أفادت إدارة المستشفى بوفاة الأب والأم واثنين من الأبناء، ووجود اثنين من الأبناء بالعناية المركزة بمستشفى القويعية العام ،وتم تحويل أحد الأبناء إلى مستشفى الملك سلمان بالرياض نظراً لخطورة حالته.

وأضاف الملحق العمالي أنه بمراجعة صورة إقامة الأب تبين أنها تخص المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا من العاملين بشركة المطاعم الأهلية، وعلي الفور تم التواصل مع إدارة الشركة التى أكدت وجود المهندس المتوفى على رأس العمل، وتعهدت بدفع المستحقات المالية الخاصة بالمتوفى فور إنهاء تصفية مستحقاته من الإدارة المالية المختصة.

وأوضح أن إدارة الشركة، قالت إن المهندس المتوفي كان مسافرا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة ، وقامت بتزويدنا بأرقام الهواتف الخاصة بذويه فى مصر، كما تبين وجود شقيق الزوجة بالرياض، وتم التواصل معه لترتيب إنهاء إجراءات استلام الجثامين وشحنها إلى مصر بناء على رغبة أهل المتوفى.

وقال الملحق أحمد رجائي، إنه تم رفع تقرير بالحادث للقنصل العام بالرياض، السفير طارق المليجى، والذى وجه بسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين ومتابعة حالة المصابين.