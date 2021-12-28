وقال بايدن - خلال اجتماع افتراضي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة بشكل جيد لمواجهة الزيادة في عدد الاصابات، مشددا على أن متحور كورنا(أوميكرون) يعد مصدر قلق لكنه لا ينبغي أن يكون مصدر ذعر.

يذكر أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا التي سجلتها الولايات المتحدة هي الأعلى مابين دول العالم، حيث تجاوزت 816 ألف حالة وفاة و52 مليون إصابة بالفيروس.