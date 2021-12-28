اليوم السابع
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بالأسماء.. الأوقاف تعلن قائمة الفائزين فى مسابقة نبى الرحمة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 09:33 ص
بالأسماء.. الأوقاف تعلن قائمة الفائزين فى مسابقة نبى الرحمة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى أسماء وجوائز الفائزين فى مسابقة الأوقاف والجمهورية (نبى الرحمة) لعام 1443هـ 2021م، وهم:
 
الأول: أحمد عبد الراضى محمد أحمد - أسوان - إمام وخطيب - 
وجائزته 
5000 آلاف جنيه
الثاني: محمد عبد العزيز الصفتى - الديوان العام - مدير إدارة المساجد
وجائزته
4000 آلاف جنيه
الثالث: أسامة شعبان عبد الصبور أحمد - قنا - إمام وخطيب ومدرس
وجائزته
3000 آلاف جنيه
الرابع: يحيى عبد العزيز محمد سلام - الغربية - إمام وخطيب ومدرس
وجائزته
2000 جنيه
 
الخامس: أحمد عبد العليم السيد عبد المعطى - الإسكندرية -إمام وخطيب
وجائزته
1000 جنيه
 
الخامس مكرر: محمد كمال الدين يسن عبد الفتاح - بنى سويف - طبيب بشري
وجائزته
1000 جنيه
 
السادس: بسمة محمد ربيع أبو النور - الدقهلية - طبيبة بشرية
وجائزتها
1000 جنيه
 
السادس مكرر: أحمد عبد العظيم أبو العز - المنوفية - موجه تربية اجتماعية
وجائزته
1000 جنيه
 
السابع: على أحمد حسن سيد - الوادى الجديد - إمام وخطيب
وجائزته
1000 جنيه
 
الثامن: أحمد محمد عبد المجيد - البحيرة - موجه أول بالأزهر الشريف
وجائزته
1000 جنيه
 
التاسع: محيى خليفة سيد عارف - أسيوط - مدير مركز شباب التناغة
وجائزته
1000 جنيه
 
العاشر: رندا بسيونى محمد بدر - مطروح - ماجستير فى القانون
وجائزتها 
1000 جنيه
 

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