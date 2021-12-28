اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انطلاق فعاليات مؤتمر "AUTUNE SHOW2022" أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة فى مصر

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 07:17 م
انطلاق فعاليات مؤتمر "AUTUNE SHOW2022" أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة فى مصر مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر
كتب إسلام سعيد تصوير حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت مساء اليوم في القاهرة فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن معرض "AUTUNE SHOW2022" أول معرض في مصر للسيارات والموتوسيكلات المعدلة، حيث يشارك في المؤتمر عدد كبير من ممثلي شركات السيارات، ومراكز تعديل السيارات، والعاملين في مجال صناعة تعديل السيارات ومنظمي الفعاليات.
 
بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن  أول معرض في مصر للسيارات والموتوسيكلات المعدلة.
 
ويستهدف المؤتمر الإعلان التفصيلي عن فكرة معرض AUTUNE SHOW، وأسباب إقامته، وأهميته بالنسبة لمصر لكونه الأول فى مصر وأفريقيا، وكذلك  يشهد المؤتمر إعلان الفعاليات التي تقام على هامش المعرض.
 
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (1)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (1)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (2)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (2)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (3)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (3)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (4)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (4)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (5)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (5)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (6)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (6)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (7)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (7)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (8)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (8)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (9)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (9)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (10)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (10)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (11)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (11)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (12)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (12)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (13)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (13)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (14)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (14)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (15)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (15)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (16)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (16)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (17)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (17)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (18)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (18)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (19)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (19)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (20)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (20)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (21)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (21)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (22)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (22)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (23)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (23)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (24)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (24)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (25)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (25)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (1)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (1)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (2)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (2)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (3)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (3)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (4)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (4)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (5)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (5)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (6)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (6)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (7)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (7)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (8)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (8)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (9)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (9)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (10)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (10)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (11)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (11)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (12)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (12)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (13)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (13)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (14)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (14)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (15)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (15)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (16)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (16)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (17)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (17)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (18)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (18)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (19)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (19)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (20)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (20)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (21)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (21)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (22)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (22)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (23)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (23)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (24)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (24)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (25)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (25)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (26)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (26)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (27)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (27)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (28)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (28)

 

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (29)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (29)

 


معرض AUTUNE SHOW

معارض السيارات

السيارات المعدلة

سباق الموتوسيكلات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة