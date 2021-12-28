اليونان تسجل ارتفاعا قياسيا فى الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير

أثينا /أ ش أ/

أعلنت سلطات الصحة اليونانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى زيادة يومية فى حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، تسجلها البلاد منذ ظهور الوباء، وذلك بواقع 21 ألفا و657 إصابة، بزيادة هائلة عن الحصيلة القياسية السابقة.

وكانت السلطات قد أعلنت، أمس، تسجيل أعلى حصيلة إصابات منذ بدء الجائحة، بواقع 9 آلاف و284 إصابة.

وارتفع بذلك إجمالى الإصابات المسجلة فى البلاد منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى مليون و105 آلاف و885 إصابة، بينما بلغ إجمالى الوفيات 20 ألفا و557 حالة، بعد تسجيل 60 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.