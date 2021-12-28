المغرب..إصابات كورونا اليومية تتجاوز عتبة الألف لأول مرة منذ أسابيع

كتب وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1184 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى المرة الأولى التى يتجاوز فيها عدد الإصابات الألف منذ أسابيع.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى المملكة إلى 957594 حالة.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالى إلى 14837.

كما تماثل 359 مريضا للشفاء، ليصل عدد المتعافين من المرض فى البلاد إلى 938479.

فيما أكدت وسائل إعلام مغربية، أن المملكة باتت تقترب شيئا فشيئا من توسيع فئة الملقحين ضد كوفيد 19 لتشمل الأطفال أقل من 12 سنة، خاصة في ظل اكتشاف حالات للمتحور أوميكرون في صفوف هده الفئة من الأطفال.

وفي هذا الإطار قال سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية المغربية ضد كوفيد 19، إنه من الممكن أن يحدث تغيير في البرنامج الوطني للتلقيح ضد كوفيد 19، ليشمل الأطفال ما بين 5 و12 سنة.

وأكد متوكل في تصريح لموقع "هسبريس" المغربى أن اللجنة العلمية للتطعيم تتدارس قرار توسيع فئة الملقحين، وأن القرار الأخير يبقى رهينا بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مضيفا "يأتي في ظل توسيع عدد من دول العالم دائرة المستفيدين من اللقاح لتشمل حتى الأطفال"، مؤكدا أنه حتى الدول التي كانت تعارض الفكرة باتت تطبقها اليوم.

كما أوضح متوكل أن التفكير في تلقيح الأطفال أقل من 12 سنة راجع بالأساس إلى كون المتحورين أوميكرون ودلتا يصيبان حتى الأطفال.