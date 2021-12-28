اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:29 م
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المشدد 7 سنوات لعصابة "الضابط والأمين" بتهمة انتحال الصفة والاستيلاء على الأموال بالبساتين

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:08 م
المشدد 7 سنوات لعصابة "الضابط والأمين" بتهمة انتحال الصفة والاستيلاء على الأموال بالبساتين محكمة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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عصابة من نوع جديد، "ضابط وأمين" هكذا أسموها بعد تعدد جرائمهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بطريقة جديدة، وهى انتحال صفة ضابط ورجال ضبط قضائي، والقبض على المواطنين بمنطقة البساتين بدون وجه حق، والاستيلاء على أموالهم.

قوات الأمن كشفت حيل المتهمين بعد تقديم عدة بلاغات، وتمكنت من ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى حولتهم لمحكمة الجنايات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 670 لسنة 2021 جنايات البساتين والمقيدة برقم 135 لسنة 2021 كلى حلوان قيام المتهمين، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، بالقبض على أحد المجنى عليهم بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة إذ أعدوا لذلك مخطط إجرامي اتفقوا جنائيا عليه، للاستيلاء على ما يحوزه من مبلغ مالى، واستهله الأول بإمدادهم بطريق مرور المجنى عليه ورافقه فى اليوم المحدد لارتكاب الجريمة، حيث أسبغ المتهمان الرابع والخامس على أنفسهم صفة كاذبة «مأمورى ضبط قضائى» وتوجها رفقة السادس، لمكان تواجد المجني عليه، وما أن بلغا وجهتهم إلا واستغل المتهم السادس ارتدائه لملابسه الأميرية واصطحبه رفقة الآخرين عنوة داخل إحدى المركبات الأجرة، واحتجزوه بداخلها لحين استيلاء المتهمان الثانى والثالث على المبلغ المالى.

محكمة جنايات القاهرة، قضت المتهمين بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص فى القبض على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى البساتين، بالسجن المشدد 7 سنوات.

جنايات القاهرة

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