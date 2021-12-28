اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 2900 شاب وتحرير 178 محضراً لمنشآت مخالفة بالمنوفية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 07:38 ص
القوى العاملة: تعيين 2900 شاب وتحرير 178 محضراً لمنشآت مخالفة بالمنوفية القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين  2900  شاب ، من بينهم  52 من ذوى الإعاقة "قادرون .. باختلاف" ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6025   شابا باحثاً عن العمل .
 
وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 2697 شهادة قياس  مستوى المهارة ، و 2698 ترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة، فضلاً عن صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2000  جنيه من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية .
 
وأوضح على حامد الزقم  مدير  المديرية - في تقريره  للوزير -عن  ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي ، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  1115 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 178 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ 153 منشأة لإزالة المخالفات ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي  381 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات  الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير  226 محضراً  للمنشآت المخالفة .
 
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بالمنوفية

العمالة غير المنتظمة

قانون العمل

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