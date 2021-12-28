القوى العاملة: تعيين 2900 شاب وتحرير 178 محضراً لمنشآت مخالفة بالمنوفية

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2900 شاب ، من بينهم 52 من ذوى الإعاقة "قادرون .. باختلاف" ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6025 شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 2697 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 2698 ترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة، فضلاً عن صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية .

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي ، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1115 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 178 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ 153 منشأة لإزالة المخالفات ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 381 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 226 محضراً للمنشآت المخالفة .