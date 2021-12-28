اليوم السابع
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"القومى للمرأة" يعنى الإعلامية عزة الأتربي: رائدة من رواد الإعلام المصرى

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:40 م
"القومى للمرأة" يعنى الإعلامية عزة الأتربي: رائدة من رواد الإعلام المصرى الإعلامية عزة الاتربى
كتب محمود راغب

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نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والآسى الإعلامية الكبيرة عزة الاتربي التى رحلت عن عالمنا اليوم.
 
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر رائدة من رواد الاعلام المصرى، استطاعت خلال مسيرتها المهنية ان تسجل علامات بارزه فى تاريخ الاعلام العربي، من خلال برامجها المتميزة على شاشة التليفزيون، كما تركت أثراً ملموساً و نجاحات متعددة خلال توليها العديد من المناصب فى التليفزيون المصرى.
 
ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة ، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان
 

القومى للمرأة

عزة الاتربى

وفاة الاعلامية عزة الاتربى

اخبار مصر

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