القبض على عامل وزوجته لقتلهما طفلة لسرقة قرطها الذهبى فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل وزوجته، لاتهامهما باستدراج طفلة وقتلها لسرقة قرطها الذهبي في الطالبية، والتخلص من جثتها أعلى سطح عقار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 3 سنوات أعلى سطح عقار، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم التوصل لهوية الطفلة، وتبين للرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية أن عامل وزوجته استدرجا الطفلة لسرقة قرطها الذهبية، ثم خنقاها بمخدة، وتخلصا من جثتها خشية كشف أمرهما.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.