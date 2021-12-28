اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على عامل وزوجته لقتلهما طفلة لسرقة قرطها الذهبى فى الطالبية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:37 م
القبض على عامل وزوجته لقتلهما طفلة لسرقة قرطها الذهبى فى الطالبية ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل وزوجته، لاتهامهما باستدراج طفلة وقتلها لسرقة قرطها الذهبي في الطالبية، والتخلص من جثتها أعلى سطح عقار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 3 سنوات أعلى سطح عقار، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم التوصل لهوية الطفلة، وتبين للرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية أن عامل وزوجته استدرجا الطفلة لسرقة قرطها الذهبية، ثم خنقاها بمخدة، وتخلصا من جثتها خشية كشف أمرهما.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


قتل طفلة

العثور على جثة

قسم الطالبية

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة