اليوم السابع
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القبض على السائق المتهم بالاصطدام بسيارة نجل الإعلامية منى عراقى بالجيزة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:10 م
القبض على السائق المتهم بالاصطدام بسيارة نجل الإعلامية منى عراقى بالجيزة مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق ميكروباص، اصطدم بسيارة نجل الإعلامية منى العراقي بحدائق أكتوبر، وتبين أن السائق حديث السن وغير حاصل على رخصة قيادة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص وإصابة أحد الأشخاص.

بإجراء التحريات تبين للرائد محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، أن التصادم وقع بين سيارة ميكروباص تسير عكس الاتجاه،  وبين سيارة نجل الإعلامية منى العراقي، مما أسفر عن إصابة سائق الميكروباص الذي غادر مكان الحادث بحجة تلقيه العلاج تاركا سيارته وبطاقته.

تمكن رجال المباحث من ضبط السائق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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