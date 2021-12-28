اليوم السابع
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الغرفة التجارية: البورصة السلعية ستحافظ على السوق وتحمى المنتجين وتضبط الأسعار

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:07 م
الغرفة التجارية: البورصة السلعية ستحافظ على السوق وتحمى المنتجين وتضبط الأسعار محمد امبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية
كتب – إسلام سعيد

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عقد محمد إمبابى رئيس الغرفة اجتماعا مع كريم الشافعى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة السلعية والوفد المرافق له من ممثلي البورصة السلعية وبمشاركة سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة .

وتناول الاجتماع تحديد الإجراءات اللازمة لإدراج الإنتاج الداجنى إلى البورصة السلعية وذلك لضبط أسعارها بالسوق المحلى وفق ألية مناسبة تحمى استثماراتهم وتوفر الدواجن بسعر مناسب للمستهلك .

وأكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة أن الدولة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي دائما تسعى لتحقيق التوازن في السوق المحلى وضبط الأسعار من خلال توفير كميات تلبى الاحتياجات بالسوق المحلى، مشيرا إلى أن قطاع الدواجن من القطاعات التي حققت طفرة خلال الخمس سنوات الأخيرة مما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن الحية، بحجم انتاج بلغ 1.4 مليار طائر سنويا .

وأضاف إمبابي في بيان للغرفة اليوم أن الغرفة سعت خلال الفترة الأخيرة بالاتفاق مع وزارة التموين ممثلة والدكتور إبراهيم العشماوى مساعد اول الوزير ورئيس مجلس إدارة البورصة السلعية من أجل ادراج الدواجن ضمن البورصة وهو أول تحرك من الغرف التجارية على مستوى الجمهورية تقوم بهذا الإجراء وهو ما لقى ترحيب من البورصة السلعية .

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أنه عقد عدة اجتماعات بوزارة التموين وبمقر الغرفة مع رئيس الشعبة واعضائها منذ عدة شهور وذلك للاتفاق على الملامح الرئيسية لإدراج الدواجن في البورصة حيث أن ذلك سيساعد على ضبط السوق من خلال تحديد سعر مناسب يوافق جميع المنتجين بالإضافة الى ضبط السعر النهائي للمستهلك في منظومة الدواجن .


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إدراج الدواجن في البورصة السلعية

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