العزل من الوظيفة وغرامة 50 ألف جنيه لموظف محليات بالشرقية لتحريره مخالفة وهمية

عاقبت محكمة جنح مركز الزقازيق، برئاسة المستشار محمود صلاح، رئيس المحكمة، موظف بالوحدة المحلية بقرية بيشة قايد التابعة لمركز الزقازيق، بالحبس شهر مع الإيقاف مع العزل من الوظيفة وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بتحرير محضر مبانى لمواطن على غير الحقيقة.

تعود أحداث القضية رقم 33609 لسنة 2021 جنح مركز شرطة الزقازيق عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، " م إ" موظف بالوحدة المحلية بيشة قايد، لقيامه بتحرير محضر مخالفة مباني لمواطن بالقرية بإقامته أعمدة خرسانية للدور الأول علوى فوق البدروم، وذلك على خلاف الحقيقة، وقام المواطن بتقديم شكوى ضده فى النيابة الإدارية التى إحالته للنيابة العامة.