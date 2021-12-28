بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم /الاثنين/، مع وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتطوير التعاون الأمني والعسكري الثنائي، بما في ذلك توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي الدفاع العراقية واللبنانية.
وأكد الأعرجي - خلال اللقاء، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن العراق حريص على عمقه العربي ويسعى لترسيخ أمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن التفكك والنزاعات لا تصب في مصلحة العرب، وأن مبادئ الحكمة والاعتدال والتسامح يجب أن تكون الخيار لمواجهة الأزمات بالمنطقة.
ومن جهته، أكد وزير الدفاع اللبناني أهمية الالتفات إلى المصالح المشتركة التي تجمع الأشقاء العرب، والسعي لتعزيزها بما يخدم المصالح التي تجمع الدول العربية.
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