وأكد الأعرجي - خلال اللقاء، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن العراق حريص على عمقه العربي ويسعى لترسيخ أمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن التفكك والنزاعات لا تصب في مصلحة العرب، وأن مبادئ الحكمة والاعتدال والتسامح يجب أن تكون الخيار لمواجهة الأزمات بالمنطقة.

ومن جهته، أكد وزير الدفاع اللبناني أهمية الالتفات إلى المصالح المشتركة التي تجمع الأشقاء العرب، والسعي لتعزيزها بما يخدم المصالح التي تجمع الدول العربية.