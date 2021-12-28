اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:01 م
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العثور على جثة محترقة ملقاة بطريق فى نجع حمادى بقنا

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:24 م
العثور على جثة محترقة ملقاة بطريق فى نجع حمادى بقنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، على جثة مجهولة الهوية ومحترقة بنجع حمادي شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بطريق ومحترقة بقرية في نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.


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