العثور على جثة محترقة ملقاة بطريق فى نجع حمادى بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، على جثة مجهولة الهوية ومحترقة بنجع حمادي شمال محافظة قنا.
تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بطريق ومحترقة بقرية في نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.
جثة - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، على جثة مجهولة الهوية ومحترقة بنجع حمادي شمال محافظة قنا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أمن قنا يكثف جهوده لحل لغز العثور على جثة "داية" بجوار مسجدالسبت، 21 أغسطس 2021 02:32 م
أمن قنا يغلق سوق مواشٍ لإحباط محاولة تجدد خصومة ثأريةالثلاثاء، 03 أغسطس 2021 05:52 م
أمن قنا يكثف البحث لضبط جناة قتلوا طالب برصاصة عن طريق الخطأالثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:43 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة