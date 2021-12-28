اليوم السابع
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العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية بعين شمس

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:20 م
العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية بعين شمس إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة على جثة شخص داخل شقته بمنطقة عين شمس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة  العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة متتحلة لشخص على الأرض بغرفة الصالة، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوه منذ أيام، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمن القاهرة

اخبار الحوادث

شقة سكنية

عين شمس

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