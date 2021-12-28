اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:10 م
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الطقس اليوم.. شمس ساطعة وهبوب رياح متوسطة على مدن وقرى كفر الشيخ .. لايف

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:44 ص
الطقس اليوم.. شمس ساطعة وهبوب رياح متوسطة على مدن وقرى كفر الشيخ .. لايف مباشر.. شمس ساطعة وهبوب رياح متوسطة على مدن وقرى كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، والذي اتسمت بهبوب رياح ما بين متوسطة وشديدة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وشمس ساطعة، ولم تتأثر حركة الملاحة بهبوب الرياح، وارتفاع الأمواج.

وانطلقت المراكب في رحلات صيد من ميناء البرلس في عرض البحر المتوسط وببحيرة البرلس بعد تزويدها بالوقود وبالثلج، كما انطلقت مراكب الصيجد بمياه نهر النيل بقرى مطوبس وفوه ودسوق، كما لم تتأثر حركة السيارات والمارة في الشوارع بهبوب الرياح.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار =عقد غرف العمليات الفرعية والرئيسية لمتابعة حالة الطقس وخاصة ما أعلنته هيئة الارصاد بتعرض البلاد لموجة طقس سيئة وهطول أمطار وهبوب رياح ابتداء من غدا الأربعاء ويستمر ليوم السبت.

مباشر.. شمس ساطعة وهبوب رياح متوسطة على مدن وقرى كفر الشيخ
مباشر.. شمس ساطعة وهبوب رياح متوسطة على مدن وقرى كفر الشيخ

 

 


كفر الشيخ

مطوبس

هبوب رياح

هيئة الارصاد

ميناء الصيد بالبرلس

البحر المتوسط

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