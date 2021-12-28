الطب الشرعى يشرح جثامين أم و3 من أطفالها ببنى سويف لكشف ملابسات وفاتهم

بنى سويف - هانى فتحى

قدم اليوم السابع بث مباشر من أمام الطب الشرعى بمحافظة بنى سويف، حيث يتم تشريح جثث ضحايا حادث تناول وجبة غذائية، مما أدت إلى وفاة أم و3 أبناء.

وبدأ الطب الشرعى بمحافظة بنى سويف تشريح جثامين أم وثلاثة من أطفالها بمستشفى الواسطى المركزى بمحافظة بنى سويف، وسط انتظار أهالى السيدة وأولادها الثلاثة الذين توفوا داخل منزلهما بادعاء تسمم غذائى قرار النيابة والخاص بالجثانين الأربعة.





من جانبه، امر المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام بنى سويف، انتداب فريق من النيابة مناظرة جثث سيدة وثلاثة من أطفالها فى محل الواقعة، وانتداب الطب الشرعى مع إجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربعة.

وقرر المحامى العام لنيابات بنى سويف استدعاء زوج المتوفاة والجيران لسماع أقوالهم فى الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، حيث لقي 4 من أسرة واحدة "سيدة و3 أطفال" مصرعهم، إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة 4 من أسرة واحدة سيدة و3 أطفال مصرعهم، إثر إصابتهم بادعاء تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى وتوفيت سيدة عبدالمحسن سيد 54 سنة، وطه أحمد طه 15 سنة، وآية أحمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن أحمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.