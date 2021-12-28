الصغرى تنخفض لـ8 درجات.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28 ديسمبر:
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى :
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 29 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 31 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة
درجات الحرارة المتوقعة السبت 1 يناير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 يناير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة
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