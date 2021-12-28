اليوم السابع
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الصحة تكشف موانع تطعيم الالتهاب السحائي عند الأطفال

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:00 ص
الصحة تكشف موانع تطعيم الالتهاب السحائي عند الأطفال جرعات المضاد للالتهاب السحائي - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إنها تستعد الفترة المقبلة لتطعيم الأطفال بجرعات المضاد للالتهاب السحائي مستهدفة 8 ملايين طالب بالمراحل التعليمية لتجنب تفشي وباء السحائي خاصة عند الأطفال.

وكشف الدكتور مصطفى محمدى، مدير مركز التطعيمات القومى لـ"اليوم السابع": "التطعيم هام ويجب الحرص عليه وهناك بعض الموانع التى تمنع التطعيم وتابع: الالتهاب السحائى مرض يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكى بالالتهابات، وعادة ما يكون نتيجة عدوى فيروسية، ومن الممكن أيضًا أن يحدث بسبب البكتيريا والفطريات.

وتابع: يجب أخذ الجرعات المخصصة للأطفال ضد الالتهاب السحائى موضحا ما هى موانع تطعيم الالتهاب السحائى عند الأطفال.

وأضاف: لِقاح الالتهاب السحائى ممنوع حال الإصابة بالحساسية فالأطفال الذين يعانون من أمراض الحساسية المختلفة لا يمكن الحصول على جرعات من لِقاح الانتهاب السحائى الذى يمكن أن يسبب رد فعل جانبى يؤثر على صحة الأطفال وتتمثل هذه أعراض الحساسية فى الطفح الجلدى والحكة وضيق فى التنفس.

وقال: الحمى من الأعراض الجانبية الشائعة للقاح الالتهاب السحائي، لذلك يحبذ تأجيل الحصول على العينات المضادة للالتهاب السحائي، وإذا كانت درجة حرارة الطفل مرتفعة بسبب معاناته من الإنفلونزا أو البرد أو التهاب اللوزتين، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وأضاف هناك العديد من الأسباب التى يمكن أن تشير إلى ظهور أعراض مرض الالتهاب السحائى عند الأطفال، والتى تزيد بصورة سريعة فى عدة أيام، وتتمثل أعراض الالتهاب السحائى فى الحمى إذ ترتفع درجة حرارة الطفل وقد تصل إلى 40 درجة مئوية واضطرابات معوية مثل (القيء- الغثيان- فقدان الشهية) وصداع حاد وآلام بالرأس وعدم القدرة على النظر للضوء و انتفاخ فى المنطقة اللينة أعلى الرأس عند الأطفال الرضع.


الصحة

مركز التطعيمات القومى

الالتهاب السحائي

اعراض التهاب السحائي

آثار التهاب السحائي

تعطيم التهاب السحائي

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