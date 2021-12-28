الصحة تكشف طرق الحد من انتشار كورونا ومتحور أوميكرون.. تعرف عليها

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الحد من انتشار فيروس كورونا ومتحور أوميكرون من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية .

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الحد من الإصابة من خلال الالتزام بارتداء الكمامة وغسيل اليد بصفة مستمرة مع المحافظة علي التباعد الاجتماعى، بالإضافة لتناول الخضروات والفاكهه وتلقي لقاح كورونا والجرعات التنشيطية بعد الحصول علي جرعتين .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.