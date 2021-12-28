السكة الحديد: نطور المنظومة بالكامل ولدينا 3400 عربة ما بين جديدة ومُجددة

ماجد تمراز

قال المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير النقل كان واضحا، وهو أنه بنهاية هذا العام لن يكون هناك سيارة قديمة بمنظومة السكة الحديد، مشيرا إلى أنه جرى العمل على تطوير المنظومة بالكامل، وهو التكليف الأشمل، موضحا أنه تم العمل على تجديد المحطات ونظم الإشارات والورش وكل عناصر المنظومة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى: "الهدف النهائي كان رفع درجة الأمان لمسير القطارات، وتحسين الخدمة لجمهور الركاب على كافة المستويات، وزيادة طاقة الخطوط، وكنا نعمل وأمام أعيننا الراكب الذي يستقل القطار، واليوم كان آخر عربة قديمة دخلت الورش، لأن كل الخطوط سيسير عليها عربات جديدة".

وقال المهندس مصطفى أبو المكارم: "نتحدث عن 3400 عربة، ما بين جديد ومُجدد، ونقوم بتحسين وتجديد مستمر في العربات والجرارات والسكة التي يسير عليها القطار، وكل عناصر المنظومة التجديد فيها مستمر، وضعنا أمام أعيننا هدفا بأنه بحلول 2024 يصل عدد ركاب القطارات 1.5 مليون يومياً، بخلاف الخطوط المكهربة الجديدة، والآن عدد الركاب يتراوح ما بين 1.1 مليون إلى 1.2 مليون".

وتابع: "زيادة أسعار التذاكر لا يمكن تحديد أي أمر بشأنها، لأنه تجرى دراسة زيادتها الآن أو بعد تحسين الخدمة بشكل كامل في منظومة السكة الحديد، والأمر الثاني أنه في حال الزيادة نقوم بدراسة الخطوط البديلة، مثل الميكروباصات، ودائما أسعارنا تكون أقل من الميكروباص، ونضع في اعتباراتنا دائما المواطن، ونحن في كل الأحوال لا نحصل على القيمة الحقيقية للتذكرة".