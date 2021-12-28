اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد: نطور المنظومة بالكامل ولدينا 3400 عربة ما بين جديدة ومُجددة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:15 م
السكة الحديد: نطور المنظومة بالكامل ولدينا 3400 عربة ما بين جديدة ومُجددة السكة الحديد
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير النقل كان واضحا، وهو أنه بنهاية هذا العام لن يكون هناك سيارة قديمة بمنظومة السكة الحديد، مشيرا إلى أنه جرى العمل على تطوير المنظومة بالكامل، وهو التكليف الأشمل، موضحا أنه تم العمل على تجديد المحطات ونظم الإشارات والورش وكل عناصر المنظومة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى: "الهدف النهائي كان رفع درجة الأمان لمسير القطارات، وتحسين الخدمة لجمهور الركاب على كافة المستويات، وزيادة طاقة الخطوط، وكنا نعمل وأمام أعيننا الراكب الذي يستقل القطار، واليوم كان آخر عربة قديمة دخلت الورش، لأن كل الخطوط سيسير عليها عربات جديدة".

وقال المهندس مصطفى أبو المكارم: "نتحدث عن 3400 عربة، ما بين جديد ومُجدد، ونقوم بتحسين وتجديد مستمر في العربات والجرارات والسكة التي يسير عليها القطار، وكل عناصر المنظومة التجديد فيها مستمر، وضعنا أمام أعيننا هدفا بأنه بحلول 2024 يصل عدد ركاب القطارات 1.5 مليون يومياً، بخلاف الخطوط المكهربة الجديدة، والآن عدد الركاب يتراوح ما بين 1.1 مليون إلى 1.2 مليون".

وتابع: "زيادة أسعار التذاكر لا يمكن تحديد أي أمر بشأنها، لأنه تجرى دراسة زيادتها الآن أو بعد تحسين الخدمة بشكل كامل في منظومة السكة الحديد، والأمر الثاني أنه في حال الزيادة نقوم بدراسة الخطوط البديلة، مثل الميكروباصات، ودائما أسعارنا تكون أقل من الميكروباص، ونضع في اعتباراتنا دائما المواطن، ونحن في كل الأحوال لا نحصل على القيمة الحقيقية للتذكرة".


السكة الحديد

منظومة السكة الحديد

القطارات

أسعار تذاكر القطارات

اخبار

اخبار عاجلة

قطارات السكة الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غلق 10 معابر غير قانونية على السكة الحديد بمركز السنبلاوين

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:04 م

علاء عابد: الرئيس السيسي أول قائد يهتم بتطوير السكة الحديد

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:35 م

تعرف على عربات الدرجة الثالثة مكيفة بالسكة الحديد لأول مرة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:33 م

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بعربات السكة الحديد الجديدة بمحطة أسوان

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 02:21 م

الرئيس السيسى يشهد تدشين وحدات متحركة جديدة للسكة الحديد بمحطة أسوان

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 02:12 م

إزالة تعديات على مساحة 6899 مترا بحرم السكة الحديد بمنشأة القناطر.. فيديو

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:27 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة