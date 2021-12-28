اليوم السابع
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"الزراعة": نشهد نهضة غير مسبوقة فى ظل التوسع الأفقى للأراضى الزراعية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:13 م
"الزراعة": نشهد نهضة غير مسبوقة فى ظل التوسع الأفقى للأراضى الزراعية مشروعات الزراعة - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تشهد نهضة زراعية غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة، خاصة في صعيد مصر، في ظل التوسع الأفقى في عدد من المحافظات مثل المنيا والوادي الجديد والفيوم وشرق العوينات، وغيرها من المناطق التى يتم استصلاحها، بمساحات زراعية جديدة تصل لأكثر من 350 ألف فدان.
 
وأضاف عزوز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة"، أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعما ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
 
وواصل الدكتور علاء عزوز: "نستهدف أصنافا عالية الإنتاجية، من القمح او الذرة او الأرز، وهناك حقول للتمييز بين الأصناف القديمة والجديدة، بالإضافة لأصناف جديدة مقاومة للأمراض، بجانب مشروع البتلو، الي وصلت تكلفة المخصص له حتى الآن 1.8 مليار جنيه وغيرها من المشروعات التى تهدف إلى الحفاظ على الأمن الغذائى".

وزارة الزراعة

الانتاج

الامراض

بسمة وهبة

مشروعات الزراعة

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