الرئيس السيسي يفتتح وحدات سكنية جديدة بمحافظات الصعيد عبر الفيديو كونفرانس

إبراهيم حسان

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من مشروعات الإسكان، بمحافظات الصعيد، وذلك خلال تواجده بمحافظة أسوان لافتتاح مدينة أسوان الجديدة، ضمن فعاليات أسبوع الصعيد.

وافتتح الرئيس عبد الفيديو كونفرانس، المرحلة الأولى من مدينة غرب قنا، ومدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعي بمدينة قنا الجديدة، ووحدات سكنية بمدينة جنة بالمنيا الجديدة، ووحدات إسكان اجتماعي بأسيوط الجديدة، وإسكان اجتماعي بعدد 2040 وحدة سكنية بمدينة المنيا الجديدة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص عائد 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح دعم الصناعات الحرفية، وقال ان الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحد الفيلات بمحافظة أسوان، وذلك خلال تفقده منطقة الإسكان والفيلات بمدينة أسوان الجديدة.

وتفقد الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غرف الفيلات، واطمأن على كافة التشطيبات في الفيلا.

واستمع الرئيس السيسى، لشرح الدكتور مصطفى مدبولى، والمسئولين، حول تشطيبات الفيلات في مدينة أسوان الجديدة.