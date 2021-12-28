الرئيس السيسي يفتتح مدينة أسوان الجديدة ويتفقد الكورنيش

كتب - محمد الجالي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، مدينة اسوان الجديدة، ويتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.