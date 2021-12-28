الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يفتتح مدينة أسوان الجديدة ويتفقد الكورنيش الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:24 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب - محمد الجالي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، مدينة اسوان الجديدة، ويتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي كيما صعيد مصر إسكان اخبار الرئاسة خبر اخبار الرئيس مصنع كيما أسوان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانونى المرور والطفل الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 02:48 م الرئيس السيسى يتفقد اليوم مصنع كيما ومحطة السكك الحديدية بأسوان الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 09:06 ص فيديو زيارة الرئيس السيسى لقرية غرب سهيل بأسوان ضمن مبادرة "حياة كريمة" الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:53 م النوبة فى قلب مصر.. الرئيس السيسى يزور قرية غرب سهيل بأسوان فى إطار مبادرة حياة كريمة.. جولة تفقدية للسوق السياحية ولقاء بأصحاب المحلات وثناء على كرم أهل النوبة.. وجلسة حوارية مع الأهالى بعد مشاركتهم الغداء الإثنين، 27 ديسمبر 2021 08:15 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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