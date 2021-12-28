الرئيس السيسي مر من هنا.. أول جولة داخل صرح "كيما أسوان" العملاق بعد افتتاحه.. لايف

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مصنع كيما الجديد، قلعة الصناعة الأولى في محافظة أسوان، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للتوسعات الجديدة وأعمال التطوير به، ليصبح من أكبر المشاريع التنموية والصناعية لإنتاج أسمدة "الأمونيا – واليوريا" في مصر.



وقال محمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ"اليوم السابع"، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمشروع يبعث بالكثير من الرسائل أهمها أن الافتتاح يعد تتويج لجميع الجهود التي بذلت لإنشاء هذا الصرح الكبير، فضلا عن ضرورة مشاركة المستثمرين في الصناعة المصرية إلى جانب القطاع الحكومي لتحقيق قاطرة التنمية.



وتابع أن أهمية المصنع الجديد تكمن في إنتاجه لمنتج جديد لم يكن ينتج مسبقا، موضحا أن الشركة كانت متخصصة في إنتاج نوعية محددة من الأسمدة وهي نترات الأمونيوم "الأسمدة الزراعية"، ونترات الأمونيوم الخاصة بالعديد من المنتجات الصناعية الأخرى، بينما المصنع الجديد فينتج نوعين جديدين من الأسمدة وهما الأمونيا واليوريا، ويعد الأخير السماد الأكثر شيوعا واستخداما في مجال الأسمدة، ويحتوي على نسبة أكبر من النيتروجين تصل لنسبة 46,5%، ويعد العنصر الفعال في تغذية الأرض والزراعة.



وأشار إلى أن الفلاح المصري سيستفيد استفادة كبيرة من المشروع الجديد، فعندما تتوافر الأسمدة بكثرة سيستطيع الفلاح أن يحصل على السماد الذي يريده بوفرة وسهولة شديدة، كما أن السماد سيحقق إنتاجية زراعية جيدة وجودة عالية للزراعة، مضيفا أن صناعة الأسمدة في مصر لا تعاني في الأساس من الفجوة، حيث أن إنتاج مصر من الأسمدة يزيد عن احتياجاتها للضعف تقريبا، فيأتي المشروع في إطار توجه الدولة للتوسع في إنتاج الأسمدة؛ لتوفير ما تحتاجه الرقعة الزراعية الجديدة والمشروعات الزراعية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن المشروع سيسهم في تصدير المنتج المصري للخارج ليكون شعار "صنع في مصر" متواجد في جميع أنحاء العالم.







جانب من الحدث



جولة من كيما أسوان العملاق بعد افتتاحه الرئاسى



صرح كيما أسوان العملاق بعد افتتاحه الرئاسى



صرح كيما أسوان العملاق



صرح كيما أسوان



مراسل اليوم السابع