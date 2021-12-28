الرئيس السيسي: "عندنا تاريخ وتراث جميل.. والصناعات الحرفية مكسب لمصر"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعارضي المنتجات التراثية بكورنيش أسوان: "إحنا عاملين في العاصمة الجديدة مكان كبير للتراث، محتاجين لما يطلع يبقا قوى جدا علشان الصورة اللى احنا بنديها للناس احنا فين ؟ فلازم المجموعة اللى تخش معانا تكون قوية قوي ومحترفة جدا لان الفرصة الى هتبقا موجودة.. مش فرصة مكسب، ولكن مكسب لتاريخ مصر والدول كلها بتعمل تاريخ، احنا عندنا تاريخ وتراث جميل".

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده كورنيش أسوان: "عاوزين نحييه بناس فاهمة كويس وشاطرة في الموضوع بحيث لما نبدأ تكونوا راجعتوه.. فرصة للأماكن، بس قلت للدكتور مصطفى معنى إن فيه إحلال عاوزين كل اللى عندنا نحط الحاجة ذات الجودة العالية ويبتدي نبني عليها وهخلي تحيا مصر تدفع للمكان الغالي قوى لمدة سنتين".