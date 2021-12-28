الرئيس السيسي: عمرك ما هتحقق نجاح وأنت مستريح.. إحنا فى عالم متغير وعنيف

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نحن نعتبر وجودنا في المؤتمرات دى بمثابة منصات للناس تستفيد منها والإعلام أيضا، والكلام بتاع وزير الزراعة ان رى فدان القصب ورى بالتنقيط او بالشتل أوحجم العائد بتاع ايه؟.. هكلم المزراع اللى عنده فدان او اثتين انت عندك خيارات تعظم دخلك لو سمعت كلامنا وهنساعدك".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنع كيما بأسوان: "عمرك ما هتحقق نجاح وانت مستريح.. وبقول الكلام ده للجميع.. ان ارتحت مفيش مكسب، لأننا في عالم متغير عنيف مفيهوش مكان غير اللى بيشتغل ودماغه في شغله وفى حاله ومحتاله".