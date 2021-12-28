اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: "عايزين نغنى الناس.. مش تاخد دعم كل شوية وخلاص وما ننهضش"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:11 م
الرئيس السيسي: "عايزين نغنى الناس.. مش تاخد دعم كل شوية وخلاص وما ننهضش" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاوزين نغني الناس مش الناس تاخد دعم كل شوية وخلاص ومننهضش.. أوعوا تفتكروا رقم الـ 62 مليار تكلفة فروق الفوائد لدعم المشروعات اتحط من غير تكلفة على الدولة.
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مصنع كيما 2، أن الناس قاومت فكرة مراكز تجميع الألبان ، مضيفا: "لما جينا نعمل الفكرة الناس قاومتنا رغم إن المصلحة في الجنب التاني..انا بدخلك في نظام مش محلى بدخلك كمنتج ، وبقدر أقول إن حجم الفاقد تقل وجدارة المنتج تزيد..كان عندنا الف مركز قلنا نبدا 200 واصبح لدينا 160..الجاموس بتاعنا أتاخد لدولة عملتله تعديل وراثى، كان بيطلع 6 كيلو لبن عملته 25 كيلو لبن ..يا نهار أبيض !!!!!! ..طيب إحنا مش قادرين نخلى الجاموس مع الناس ..أوزع من ده وادفع دعم لده..أيوه ..ليه؟ لأن أنا هغير حياتك كنت هتطلع 5 كيلو دلوقتي 25".
 
وأكد الرئيس السيسي، أن المواطن لديه الخيارات الكافية لتعظيم دخله، فهناك 350 ألف فدان مزروعين بقصب السكر، يحققوا 40 لـ45 ألف طن قصب للفدان، من خلال الري بالتنقيط.، والرى بالتنقيط زراعة كويسة يقلل تلوث ويوفر العمالة".
 
وتابع الرئيس السيسي: الـ300 ألف فدان في 40 بنحو 1.2 مليون طن قصب، لو  خليته 1.8 مزودتش أرض ولا ميه أنا زودت زرع عن طريق الزراعة الرأسية، فالمواطن صاحب مصلحة ، ومازح السيسي، وزير الزراعة والري السيد القصير، قائلاً: متخفش هو احنا بنسعر دلوقتي؟ ما تزودوا سعر السكر ؟ وخلى الناس كلها تكسب عمالين تمسكوا ده وده وتمسكوا ده".، انت زودت للفلاح 50 % اكنك اديته بدل الـ 800 يبقا 1200 وأنت مدفعتش حاجة من جيبك".
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

كيما أسوان

اسوان

مصر

اخبار مصر

مصنع كيما أسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي لنواب البرلمان: "بدل ما نرفع سعر القصب.. نزود إنتاجية الفدان"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:59 ص

الرئيس السيسي: "انا مش عاوز من المواطن حاجة انا عاوز أوفر له وأغنيه"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:48 ص

الرئيس السيسي: "لازم نجرى على رزقنا.. وربنا بيرزق العصفورة بدون طلب"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:44 ص

الرئيس السيسي يمازح وزير المالية: الدكتور معيط فى حالة اكتئاب دائم

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:39 ص

الرئيس السيسي: "فيه فرق بين كلام المكاتب واللى بنعمله على الأرض للناس"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:34 ص

الرئيس السيسي: عمرك ما هتحقق نجاح وأنت مستريح.. إحنا فى عالم متغير وعنيف

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:32 ص

الرئيس السيسى: القطاع الخاص شريك معنا.. ونزول الشركات البورصة توجه الدولة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:20 ص

الرئيس السيسى: "إدارة القطاع العام ليست ذات كفاءة ولا تحقق النجاح المطلوب"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:16 ص

الرئيس السيسي: الإصلاح فى قطاع الأعمال لن يكون على حساب العمال

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:12 ص

الرئيس السيسي: المواطن تحمل إجراءات صعبة علشان مصلحة بلده

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:11 ص

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "قلاع صناعية"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:07 ص

الرئيس السيسي: "أهلا وسهلا بالقطاع الخاص.. إحنا محتاجينه معانا"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:07 ص

الرئيس السيسي: "هنوفر عناصر النجاح للمصانع الجديدة ومش هنكرر اللى فات"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:57 ص

الرئيس السيسي: "لن انسى عام 2011.. وربنا أنقذ البلد دى من الخراب والدمار"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:55 ص

بدء فعاليات افتتاح مشروعات جديدة فى الصعيد بحضور الرئيس السيسي

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:15 ص

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد افتتاحات جديدة ويتفقد مصنع اليوريا فى كيما

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:03 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة