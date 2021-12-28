الرئيس السيسي: "عايزين نغنى الناس.. مش تاخد دعم كل شوية وخلاص وما ننهضش"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاوزين نغني الناس مش الناس تاخد دعم كل شوية وخلاص ومننهضش.. أوعوا تفتكروا رقم الـ 62 مليار تكلفة فروق الفوائد لدعم المشروعات اتحط من غير تكلفة على الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مصنع كيما 2، أن الناس قاومت فكرة مراكز تجميع الألبان ، مضيفا: "لما جينا نعمل الفكرة الناس قاومتنا رغم إن المصلحة في الجنب التاني..انا بدخلك في نظام مش محلى بدخلك كمنتج ، وبقدر أقول إن حجم الفاقد تقل وجدارة المنتج تزيد..كان عندنا الف مركز قلنا نبدا 200 واصبح لدينا 160..الجاموس بتاعنا أتاخد لدولة عملتله تعديل وراثى، كان بيطلع 6 كيلو لبن عملته 25 كيلو لبن ..يا نهار أبيض !!!!!! ..طيب إحنا مش قادرين نخلى الجاموس مع الناس ..أوزع من ده وادفع دعم لده..أيوه ..ليه؟ لأن أنا هغير حياتك كنت هتطلع 5 كيلو دلوقتي 25".

وأكد الرئيس السيسي، أن المواطن لديه الخيارات الكافية لتعظيم دخله، فهناك 350 ألف فدان مزروعين بقصب السكر، يحققوا 40 لـ45 ألف طن قصب للفدان، من خلال الري بالتنقيط.، والرى بالتنقيط زراعة كويسة يقلل تلوث ويوفر العمالة".

وتابع الرئيس السيسي: الـ300 ألف فدان في 40 بنحو 1.2 مليون طن قصب، لو خليته 1.8 مزودتش أرض ولا ميه أنا زودت زرع عن طريق الزراعة الرأسية، فالمواطن صاحب مصلحة ، ومازح السيسي، وزير الزراعة والري السيد القصير، قائلاً: متخفش هو احنا بنسعر دلوقتي؟ ما تزودوا سعر السكر ؟ وخلى الناس كلها تكسب عمالين تمسكوا ده وده وتمسكوا ده".، انت زودت للفلاح 50 % اكنك اديته بدل الـ 800 يبقا 1200 وأنت مدفعتش حاجة من جيبك".