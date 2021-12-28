الرئيس السيسي: تطوير قطاع النقل تكلف 1700 مليار جنيه حتى الآن

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعر تذكرة القطارات، قائلا: "التسعير.. طب ما الوزير يشيلها أو رئيس الوزراء يشيلها.. انا عاوز يوم القيامة ربنا يشيلنى كل حاجة عملتها.. علشان كده بقول دلوقتى.. بنحط أسس لدولة جديدة كما نتمنى ونأمل.. طب ليه مش جبنا كام حادثة في السكة الحديد وتعليقات الناس ايه.. ونخلى وزير النقل لا مؤاخذة والحكومة.. وشوفوا عاملين ايه".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد: "المسئولية مشتركة.. احنا عاوزين نجرى مع بعض.. غير كده مش هينفع.. وقطاع النقل وصل إلى تريليون و700 مليار جنيه.. يعنى 1700 مليار جنيه".