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الرئيس السيسي: المواطن تحمل إجراءات صعبة علشان مصلحة بلده

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:11 ص
الرئيس السيسي: المواطن تحمل إجراءات صعبة علشان مصلحة بلده الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، :"إن التسعير نقدر نحله إزاى مع وزارة الزراعة وكنا قلنا يا جماعة حاولوا تقدموا الدعم المقدم للمزارعين الى فلوس تتحط، عاوز أدى للفلاح دعم في شيكارة ولا اثنين طبقا للمعايير المعمول بيها للفدان طيب ما ادهاله دعم نقدى علشان أحرر وأمنع الفساد المحتمل في إدارة المنظومة اللى مشيين فيها".
 
مش ده التجربة بتاعتنا على مدى 50 سنة ، طيب التجربة دى مش قابلة للتصويب وده معناه ان اللى قابلنا مش كانوا وحشين ..لكن التجربة قالت انها لازم تتصلح..نصلحها ولا نقعد نتفرج عليها..كلموا الناس زى ما انا بتكلم هتجدوا الناس معاكم اكتر مما تتخيلوا.لأن الناس عاوزة المصلحة والمواطن عاوز المصلحة ومصلحة بلده واستحمل معانا السبع سنين اللى فاتوا في إجراءات صعبة جدا لانه حس بفطرته وذكائه ان فعلا فيه محاولة للإصلاح من جانب الدولة".

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