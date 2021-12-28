اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: الدولة لن تسمح بالبناء لحين عمل آليات منضبطة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 07:18 م
الرئيس السيسي: الدولة لن تسمح بالبناء لحين عمل آليات منضبطة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وقف البناء في الدولة، قائلا: "كانت مراحل وقلنا هنقعد 10 سنين الدولة تبني، وماتسمحش لحد يبني تاني لغاية ما نعمل آليات منضبطة بشأن التراخيص وغيره.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمة له على هامش افتتاح مدينة أسوان الجديدة، ضمن فعاليات أسبوع الصعيد: "لدلوقتي مفيش آليات منضبطة.. طيب ده عيب في المحافظ أو الوزير.. لأ.. دي ثقافة واتمدت وخرجت عن السيطرة، وأصبحت ممارسات يصعب بالوسائل التقليدية والنظم مواجهتها".

وأكمل: "قلت هعمل 100 ألف شقة إيجار بفرشهم.. خش يا عريس ويا عروسة في الشقق اسكن وادفع إيجار.. وهعمل ده.. ولكن حرام نحط فلوسنا يا مصريين في مباني لا نستفيد منها" في إشارة إلى أصحاب العقارات.

وتابع الرئيس: "الفقير ما عندهوش غير الأفكار وديما بيقول يا رب"، موجها حديثه لوزير الإسكان بالقول: "دلوقتي الملاءة المالية كام؟.. 400 مليار.. والاستثمارات 150 مليار.. ولكن متكلمنيش غير لما يبقى معاك تريليون و2 و3 تريليون.. وده هيحصل بالأفكار والعمل والإصرار وربنا هيوفق".


اسبوع الصعيد

الرئيس السيسى

الاسكان

الزياده السكانيه

المجتمعات العمرانيه

الجيل الرابع

الاسكان الاجتماعى

المدن الجديده

تنميه الصعيد

اسوان

مدينه اسوان

محافظه اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة