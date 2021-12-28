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الرئيس السيسى يفتتح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:51 م
الرئيس السيسى يفتتح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصنع كيما 2 مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظات الصعيد ضمن "أسبوع الصعيد". 
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال أن المصانع الجديدة يجب أن يتوافر لها عناصر النجاح بشكل كامل، قائلا: "أنا عاوز فرص نجاح للمصانع والشركات الجديدة منعا لتكرار اللى فات، متابعا: "أى مستثمر أو قطاع خاص لما بيعمل مصنع جديد مش بيكون عنده مشكلة في تحديث العمل داخل المصنع ده.. لأنه قاعد بيدير صح.. الإدارة الجديدة مفيش فيها خواطر.. مش هعين حد فى المصنع ملوش لزمة.. علشان قريبى أو معرفتى أو كلام هذا القبيل".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد مثل مصنع كيما للأسمدة: "القطاع الخاص شريك معانا.. هيدفع ويبقى معانا بفلوسه بقى.. بتوع قطاع الاعمال هيزعلوا منى.. انا بتكلم في مصلحة أكبر.. بتكلم في مصلحة البلد.. أنها تعيش وتكبر.. البلد تعيش وتكبر وتبقى المصانع عبارة عن أداة فى الاقتصاد ورفاهية المجتمع.. وده مش هيحصل إلا لما تبقى منضبط في التعيين والتشغيل".

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

كيما أسوان

اسوان

مصر

اخبار مصر

مصنع كيما أسوان

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