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الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة والكورنيش

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:38 م
الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة والكورنيش الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أجرى اليوم، الثلاثاء، جولة تفقدية بمحطة قطارات أسوان، والذى شهد خلالها عربات القطار الجديدة التى انضمت لأسطول السكك الحديدية، والتي تم تجديدها خلال الفترة الماضية. 
 
وحظى قطاع الطرق والنقل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالكثير والكثير من الاهتمام، ضمن هذه المشروعات التى شهدها هذا الأسبوع، ضمن افتتاحات مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد ضمن "أسبوع الصعيد".

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