اليوم السابع
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الرئيس السيسى: "اللى خايف على الكرسى كان بيقعد ويخرب فى البلد ويخليها كهنة"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:41 م
الرئيس السيسى: "اللى خايف على الكرسى كان بيقعد ويخرب فى البلد ويخليها كهنة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول الكلام ده للمصريين علشان محدش يضللكوا وهو بيكلمكوا.. السكة الحديد تعبانة ليه؟ أصل الحكومة مكنتش كويسة.. لا".
 
ووجه الرئيس حديثه لوزير النقل كامل الوزير خلال افتتاح مصنع كيما 2 بأسوان: " كامل يقولى التذكرة بجنيه يقولى أزودها؟ أقوله متزودهاش، ليه يا كامل؟ مبيقولش ليه؟ خايف، حتى لو كانت البلد تخرب علشان الكرسى يقعد هو ويخرب فيها ويخليها "بلد كوهن"، سكة حديد تعبانة وطرق تعبانة وموانئ تعبانة كله تعبان.. مش فكرة إرادة.. الناس كانت عارفة كويس العلاج كان عاوز فلوس وتقدر ترجعها".

الرئيس السيسى

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مصنع كيما أسوان

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