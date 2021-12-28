اليوم السابع
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الرئيس السيسى: "إدارة القطاع العام ليست ذات كفاءة ولا تحقق النجاح المطلوب"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:16 ص
الرئيس السيسى: "إدارة القطاع العام ليست ذات كفاءة ولا تحقق النجاح المطلوب" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إدارة القطاع العام والحكومي، قائلا: "بقولكم وكل زمايلنا اللى في شركات قطاع الاعمال ممكن يختلفوا معانا ، يقولك لأ إحنا بندير كويس أرد عليك وأقولك بامارة إيه؟، بأمارة مجالس الإدارة اللى فلوسها بالكوم، على الهواء بتتكلم كده؟، أه طبعا ..لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد بس، لكن مبخفش من حد خالص، العمر بتاع ربنا والمكان بتاع ربنا وقت ما يقولى يلاه عظم وامشى".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنع كيما بأسوان: إدارة القطاع العام والحكومة ليست ذات كفاءة ولا تحقق النجاح المطلوب، ممكن تحقق نجاح لكن النجاح ده في مصر وظروفك الاقتصادية مش عاوز نجاح عاوز تفوق وقفز.. مينفعش تقولى حققت 5 او 10 % ولا يمكن يحصل الى بالحكومة في كل نقطة كهربا وميه".

الرئيس السيسى

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مصنع كيما أسوان

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