اليوم السابع
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الرئيس السيسى: "أنا بصحى الساعة 5 الصبح وهنزل أشوف المحطات بنفسى"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:28 م
الرئيس السيسى: "أنا بصحى الساعة 5 الصبح وهنزل أشوف المحطات بنفسى" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نظافة محطات القطارات بعد التطوير الكبير الذى شهدته قائلا: "مش نقبل أن محطاتنا يبقى عليها نقطة زيت أو مياه على الأرض.. طب ازاى معرفشى أنا مالى.. أنا مليش دعوة.. مش عاوز لمبة محروقة ولا تراب فوق السقف.. عاوزين نشوف شغلنا.. العمل تعمل الشغل.. لو جيت كل يوم وعملت اصطفاف للعمال وتراجعهم وتشوف ايه المطلوب وتعمل". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد: "إحنا اللى نتكلم وأنتوا اللى تعملوا كل حاجة.. كل حاجة حلوة.. لا ستارة تتقطع.. ولا لوح زجاج في المحطات أو القطارات مكسور.. وهروح أنا اشوف بنفسى أنا بصحى الساعة 5.. وعاوزين نشوفها على طول كده.. عاوزين نظام عمل.. مش عاوزين لأنه حد بيجى يشوف". 
 
وتابع الرئيس السيسي: "الفقير بيدفع أكثر من الغنى.. عربة نقل البضائع في السكة الحديد لما مش تتوفر انقل بالعربية والتكلفة هتكون أكبر في الحالة دى.. لكن لما تخرب السكة الحديد.. ندخل بالعربيات تبوظ الطرق.. ويبقى فيها حوادث.. كل موضوع مش بناخد بالنا منه يكلفنا أكثر".
 

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