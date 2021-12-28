"الرؤية والإنجاز".. الدولة أنفقت 1.3 تريليون جنيه بقطاع النقل خلال 7 سنوات

كتب رضا حبيشى

كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، الذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، حجم المشروعات التى نفذتها الدولة خلال هذه الفترة في قطاع النقل.

ولفت الكتاب، إلى أنه تم إنفاق 1.3 تريليون جنيه على مشروعات الطرق والكبارى وتطوير السكة الحديد وخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائى خلال آخر 7 سنوات، مؤكدا: إنفاق 474 مليار جنيه على مشروعات الطرق والكبارى خلال آخر 7 سنوات، وبعض هذه المشروعات انتهى تنفيذها والبعض الآخر جارى تنفيذه حاليا، شاملة إنشاء شبكة طرق جديدة بأطوال 7 آلاف كم ضمن المشروع القومى للطرق بتكلفة 175 مليار جنيه، بالإضافة إلى 10 آلاف كم أطوال طرق يجرى ازدواجها ورفع كفاءتها بتكلفة 121 مليار جنيه.

وأضاف كتاب "الرؤية والإنجاز"، أنه تم إنفاق 140 مليار جنيه على مشروعات الكباري العلوية والأنفاق التي تم تنفيذها في مناطق التقاطعات المرورية والبالغة عدد 1000 كوبرى ونفق، وبعضها انتهى تنفيذها والبعض الآخر جارى تنفيذها، كما أنه يجرى تنفيذ 22 محور علوى لربط شرق وغرب النيل بالوجهين القبلى والبحرى بتكلفة 38 مليار جنيه.

وأوضح الكتاب أنه تم إنفاق 93 مليار جنيه على مشروعات تطوير السكك الحديدية التي انتهى تنفيذ بعضها والبعض الآخر جارى تنفيذه، شاملة مشروعات تحديث نظم الإشارات بالخطوط التي تضمنت إنشاء عدد 58 برجا رئيسيا وثانويا لمراقبة حركة مسير القطارات آليا على خطوط السكة الحديد لمسافة 396 كم، مشيرا إلى أنه في إطار تطوير مزلقانات السكة الحديد تم تنفيذ الأعمال المدنية لعدد 769 مزلقانا، بالإضافة إلى 543 مزلقانا تم تطويرها بشكل كامل وتحويلها للعمل إلكترونيا بعد تنفيذ نظم التحكم والتشغيل بها، كما يجرى تجديد قضبان خطوط السكة الحديد لمسافة 624 كم وتطوير عدد177 محطة يجرى تحسينها وإعادة تأهيلها.

ولفت الكتاب إلى أنه تم التعاقد على شراء 110 جرار سكة حديد أمريكى وتم توريدها بالكامل بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد 32 جرارا، كما يجرى تطوير عدد 20 ورشة صيانة فرعية لقطارات السكة الحديد، مشيرا إلى أنه تم توريد 571 عربة ركاب من إجمالى 1300 عربة عادية ومكيفة تم التعاقد عليها مع تحالف روسى مجرى، كما تم إعادة تأهيل عدد 90 عربية أسباني مكيفة، وتوريد عدد 131 عربة بضائع من إجمالى 140 عربة بضائع متعاقد عليها مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأشار كتاب "الرؤية والإنجاز" إلى أنه تم إنفاق 477 مليار جنيه على مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربى خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2021، وأبرزها مشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT" السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 35 مليار جنيه متضمنا عدد 19 محطة بطول 103.3 كيلو متر.

وفقا لكتاب "الرؤية والإنجاز" فإن أبرز مشروعات الجر الكهربائى تشمل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 28 مليار جنية وعدد 22 محطة بطول 56.5 کم، ومونوريل السادس من أكتوبر بتكلفة 20 مليار جنيه وعدد 12 محطة بطول 42 كم، وشبكة القطار الكهربائي السريع بتكلفة 360 مليار جنيه وأطوال 1825 كم شاملة 3 خطوط قطار سريع، كما شهدت خلال هذه الفترة افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون - عدلي منصور) بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات بتكلفة 28.5 مليار جنيه.